Alfaholics GTA-R 300: svelati gli ultimi sviluppi fatti sulla speciale Giulia

Alfaholics, uno dei principali specialisti di auto classiche Alfa Romeo presenti in tutto il mondo, ha presentato gli ultimi sviluppi della sua Alfaholics GTA-R con l’aggiunta di una conversione completa dei pannelli in fibra di carbonio, come visibile nelle foto allegate all’articolo.

La GTA-R è l’equivalente Alfa Romeo di una Singer 911, una versione completamente reinventata e riprogettata della famosissima auto sportiva italiana. La conversione del corpo interamente in fibra di carbonio verrà applicata alla nuova Alfaholics GTA-R 300 e permetterà di risparmiare 70 kg rispetto alla GTA-R 290 con carrozzeria in acciaio.

Alfaholics GTA-R 300: il nuovo progetto avrà una carrozzeria completamente in fibra di carbonio

Una volta costruita completamente, l’auto sarà più leggera di 38 kg della precedente GTA che disponeva già di cofano, bagagliaio e portiere in carbonio. Il peso finale della nuova GTA-R 300 sarà inferiore a 800 kg.

La nuova vettura beneficerà, inoltre, dell’ultimo sistema di sospensioni in titanio Ultraleggera sviluppato dalla società. Oltre ad essere più leggero di prima, il nuovo sistema consente una maggiore ottimizzazione della geometria.

Sotto il cofano di questa splendida Alfa Romeo Giulia moderna troveremo il motore Twin Spark a quattro cilindri la cui cilindrata è stata portata a 2.3 litri, permettendogli di sviluppare una potenza di 240 CV a 7000 giri/min.

Purtroppo, Alfaholics non ha ancora rivelato informazioni sui prezzi ma sicuramente sarà più costosa della GTA-R 290 il cui prezzo è di circa 240.000 sterline (circa 270.687 euro).