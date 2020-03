Il marchio Jeep ha annunciato l’innovativa partnership con Now United, il primo gruppo pop al mondo, per promuovere il SUV compatto Jeep Renegade sui social e digital media attraverso clip musicali e performance dal vivo realizzati sulle note di “Come Together”. L’iniziativa prosegue sulla scia del successo ottenuto dallo spot pubblicitario “Groundhog Day”, lanciato durante il Super Bowl che ha visto come protagonista l’attore Bill Murray.

Sabato 7 marzo 2020 è stata lanciata la nuova campagna contestualmente all’uscita ufficiale del nuovo singolo di Now United “Come Together”. Il nuovo video musicale ha avuto un impatto immediato con 1,8 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla pubblicazione. Now United è il primo gruppo pop globale del mondo ed è composto da 15 membri tra cantanti e ballerini provenienti da 15 paesi diversi: India, Brasile, Regno Unito, Messico, Filippine, Finlandia, Corea del Sud, Australia, Senegal, Cina, Giappone, Germania, Russia, Canada e Stati Uniti. Creato nel 2017 dall’icona dell’industria musicale Simon Fuller, il gruppo Now United ha rapidamente raggiunto i 40 milioni di fan in tutto il mondo.

“Jeep è unico in quanto è veramente un marchio automobilistico globale, immediatamente riconoscibile in tutti i continenti” ha dichiarato Olivier Francois, Chief Marketing Officer, FCA. “I nostri fan e follower in tutto il mondo sanno che sono la passione, l’autenticità e la libertà a guidare il marchio Jeep. Now United condivide con noi questi stessi valori. Mentre la band inizia il suo tour estivo con la prima tappa in Brasile, non vediamo l’ora di stabilire una partnership con Simon Fuller che rappresenti e unisca i nostri fan in un modo che solo Jeep e Now United possono rendere possibile.”