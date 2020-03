Fiat Chrysler: le fabbriche italiane continuano a funzionare nonostante le restrizioni

Fiat Chrysler Automobiles afferma che le sue fabbriche in Italia continuano a funzionare normalmente, anche dopo che il governo del paese ha esteso le misure di quarantena per combattere il coronavirus. Il Gruppo FCA ha un’importante presenza manifatturiera in Italia, con 16 stabilimenti produttivi sparsi in tutto il paese che producono automobili e motori per i suoi marchi, tra cui Fiat, Alfa Romeo e Jeep.

In una dichiarazione, FCA ha affermato di aver già introdotto una serie di garanzie per le sue operazioni italiane per proteggere la salute dei dipendenti e di introdurre ulteriori misure in linea con le nuove norme del governo. Ha aggiunto: “FCA sta intervenendo in tutte le aree delle sue operazioni in Italia per mantenere la continuità operativa, come reso possibile dalle nuove norme emanate. Attualmente i piani e le funzioni chiave del Gruppo in Italia continuano a funzionare come previsto. Il Gruppo ha messo in atto ampie misure preventive per garantire la continuità della sua catena di approvvigionamento. “Il Gruppo continuerà a monitorare la situazione e ad adoperarsi per proteggere la sicurezza dei propri dipendenti e garantire la continuità della propria attività.”

Fiat ha recentemente rivelato la nuova 500 elettrica mettendo in scena un lancio online con un video girato a Milano per supportare la regione colpita dall’epidemia di coronavirus. Inizialmente, la vettura doveva essere presentata al salone di Ginevra, prima che l’evento fosse annullato. Anche lo stabilimento Ferrari continua a funzionare normalmente, nonostante si trovi in ​​una delle regioni interessate dalle restrizioni iniziali ai viaggi in Italia.