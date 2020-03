La Ferrari punta a “mettere un sorriso sui volti delle persone” in un momento difficile per l’Italia

La Ferrari è arrivata in Australia per l’apertura della stagione di Formula 1, ma dopo una difficile pre-stagione, Mattia Binotto afferma che il suo team è pronto ad affrontare le sfide. Binotto era aperto al fatto che la Ferrari era fuori dai ritmi della Mercedes durante i test pre-stagionali, ma ora il direttore del team Ferrari afferma che il suo team è pronto a combattere.

“Dopo un lungo inverno di lavoro sulla costruzione e lo sviluppo della nostra auto, è giunto il momento di ottenere una prima indicazione del nostro livello di prestazioni e di quanto siano efficaci i miglioramenti che abbiamo introdotto negli ultimi mesi”, ha detto Binotto. “Sappiamo che la concorrenza è forte, ma sappiamo anche che è l’inizio di una lunga stagione in cui il tasso di sviluppo, l’affidabilità e la nostra efficacia operativa saranno fondamentali.

“Ci stiamo preparando per affrontare tutte queste sfide come una squadra unita, consapevole dei progressi che devono essere fatti e orgogliosi del supporto dei nostri fan in tutto il mondo“. Binotto ha anche detto che era compito della sua squadra rimettere i sorrisi sui volti di coloro che soffrono in Italia, che è stata messa in blocco a causa dello scoppio del coronavirus.

“In quello che è un momento difficile per l’Italia e il mondo nel suo insieme, come parte di uno sport globale, è nostro dovere cercare di mettere un sorriso sui volti delle persone mentre si preparano a guardare la prima gara della stagione “, ha aggiunto Binotto.