Dodge Demon del 1972: quest’auto proposta all’asta ha bisogno di un restauro completo

Il più delle volte, le auto che vengono vendute all’asta sono offerte in ottime condizioni. Indipendentemente dal modello in questione, le aste si chiudono con prezzi piuttosto alti per portarsi a casa delle vetture perfette praticamente in tutto.

Ci sono stati, però, esempi di veicoli proposti in vendita con qualche particolare interno oppure con un motore talmente potente e tenuto bene da mettere in secondo piano un eventuale difetto presente sul corpo esterno.

Dodge Demon: Mecum proporrà all’asta un esemplare del ’72 in pessime condizioni

Ad esempio, la Dodge Demon del 1972 che vi proponiamo in questo articolo viene fornita senza alcun aggiornamento e sembra una base perfetta per effettuare un processo di personalizzazione.

La carrozzeria dell’auto è ricoperta da ruggine, in particolare sul parabrezza e sul tetto fino alla parte posteriore. Se ciò non bastasse, i badge Demon hanno lasciato il posto a dei fori. L’abitacolo si presenta peggio dell’esterno con cruscotto danneggiato, sedili che non riescono più a mantenersi, fili penzolanti e tantissima polvere.

Sotto il cofano è presente il motore V8 340 CI da 5.6 litri che si trova all’interno di un vano arrugginito. Il venditore, poi, non riporta alcuna informazione, se funziona ancora oppure no. La stessa cosa vale per la trasmissione automatica in abbinata al propulsore.

La Dodge Demon del 1972, esattamente come si presenta nelle immagini, verrà messa all’asta durante questa settimana da Mecum a Glendale. Nonostante le pessime condizioni sia interne che esterne, la vettura potrebbe essere un punto di partenza per un progetto custom molto interessante. Purtroppo, Mecum non ha riportato il probabile prezzo di vendita ma sicuramente sarà molto interessante scoprire di quanto sarà.