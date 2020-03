Gli automobilisti con auto costose si fermano meno per far passare i pedoni

Uno studio effettuato dall’Università del Nevada, pubblicato dal Journal of Transport and Health, ha rivelato un dato molto interessante. Chi guida auto costose si ferma meno se vede un pedone che sta attraversando la strada.

Secondo l’indagine effettuata, questa probabilità diminuisce del 3% per ogni 100 dollari in più del prezzo della vettura. I ricercatori dell’università hanno chiesto ad alcune persone di attraversare più volte la strada in prossimità di strisce pedonali per poter registrare le reazioni degli automobilisti.

Auto costose: i possessori si sentirebbero superiori agli altri utenti della strada

Su 461 auto esaminate, soltanto il 28% si è fermato per far passare il pedone. In particolare, lo studio ha dimostrato che le vetture si fermano con maggior frequenza se è una donna ad attraversare le strisce pedonali, esattamente del 31% rispetto al 24% nel caso dei maschi. La percentuale diminuisce se si tratta di una persona di colore (25%).

All’interno di una nota riportata nello studio effettuato dall’Università del Nevada, i ricercatori hanno affermato che “chi guida auto costose ha un senso di superiorità nei confronti delle altre persone sulla strada ed è meno abile ad empatizzare con i pedoni“.