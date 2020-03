Alfa Romeo celebra la Festa delle Donne con un nuovo video

Alfa Romeo USA ha appena diffuso un nuovo video ufficiale sul suo canale YouTube. Il video in questione è stato realizzato per celebrare al meglio l’8 marzo e la Festa internazionale delle donne, un evento molto importante e sentito in tante parti del mondo. Si tratta di un’occasione importante e la casa italiana si è fatta trovare pronta con questo particolare video.

Il video celebrativo realizzato dalla divisione americana di Alfa Romeo, che rispetto alla divisione europea è solitamente un passo avanti per quanto riguarda l’aspetto della comunicazione (basta dare un’occhiata al video di presentazione di Giulia GTA e GTAm), ha tre protagoniste.

Nel video, infatti, ci sono le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, oramai unici modelli della gamma di casa Alfa Romeo, e la Stunt Driver svedese Stina Hübinette (che potete seguire anche su Instagram dove è presente con l’account stinastunts) che, durante la sequenza racchiusa nel video, racconta la sua storia e come si è approcciata ad un mondo come quello delle auto da corsa che, solitamente, prevede una scarsa presenza femminile.

Il video è anche un’ottima occasione per seguire ancora una volta Giulia e Stelvio in azione in pista e per dare un’occhiata ad un nuovo passo della campagna di comunicazione di Alfa Romeo USA che, non potendo contare su alcuna novità in arrivo, continua a tenere alta l’attenzione sul marchio, sempre molto amato da appassionati ed appassionate di auto sportive oltreoceano.

Ecco il video con cui Alfa Romeo USA ha celebrato la festa di oggi.