Mattia Binotto elogia Sebastian Vettel: rinnovo vicino?

Il capo del team Ferrari Mattia Binotto ha elogiato il suo pilota Sebastian Vettel per la sua grande leadership, con il tedesco che entra nell’ultimo anno del suo contratto, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc è sotto contratto fino al 2024. È probabile che Vettel rimanga a bordo della Ferrari oltre il 2021, tuttavia, con Binotto che comunica già che il quattro volte campione è la loro prima opzione da avere a fianco di Leclerc nella loro formazione.

Il 2019 non è stato l’anno migliore di Vettel, con solo una vittoria e due pole position rispetto alle due vittorie di Leclerc e alle sette pole position. Tuttavia, Binotto si fida del suo pilota veterano per riprendersi mentre rivela quanto sia importante dietro le quinte. “Penso che sia arrivato qui con molta esperienza come campione del mondo”, ha detto Binotto nella sua conferenza stampa di Vettel giovedì.

“Penso che sia un grande leader per la squadra. È fantastico con gli ingegneri, con il team e anche con il suo compagno di squadra, il che è importante in quanto cerca sempre di spingerci al meglio. “Anche lui fa sempre lo stesso e fa i passi per farsi avanti ed esigere ciò di cui ha bisogno dal team, il che è una questione che l’intero team sta migliorando, il che è importante” ha concluso Mattia Binotto.

Ti potrebbe interessare: Daniel Ricciardo non vuole parlare delle voci che lo vogliono alla Ferrari in sostituzione di Vettel