Daniel Ricciardo non vuole parlare delle voci che lo vogliono alla Ferrari in sostituzione di Vettel

Daniel Ricciardo non vuole parlare delle voci che lo collocano alla Ferrari in sostituzione di Sebastian Vettel nel 2021. L’australiano afferma che per il momento vuole solo avere successo e raggiungere la vetta della Formula 1 con il suo attuale team, la Renault. Ricciardo afferma che sia Vettel che Charles Leclerc hanno una Ferrari davvero competitiva e buona ogni stagione. Tuttavia, sostiene di non aver lasciato Red Bull per passare da una squadra all’altra. Il pilota australiano vuole che il suo progetto con la Renault funzioni, al fine di poter vincere di nuovo con i francesi.

“Non posso rispondere a questa domanda. Sebastian ha una buona macchina, ma voglio che il progetto Renault funzioni. Non ho lasciato la Red Bull per passare da un treno all’altro, voglio arrivare in cima con la Renault”, ha detto Ricciardo a SpeedWeek. Quando Ricciardo e Renault hanno firmato il contratto, erano chiari sul fatto che il 2020 sarebbe stata una stagione chiave per loro e persino lo stesso pilota australiano lo ha riconosciuto più volte durante la passata stagione.

Dopo aver vissuto un 2019 difficile, la Renault deve offrire a Ricciardo una RS20 davvero competitiva per evitare il timore di una possibile marcia indietro. Indubbiamente, l’obiettivo chiaro in questa stagione sarà di nuovo essere le quattro migliori squadre, cioè le migliori nel gruppo centrale. D’altra parte, il caposquadra francese, Cyril Abiteboul, spiega che nella battaglia della zona centrale, McLaren e loro sono molto vicini in termini di prestazioni. Naturalmente, riconoscono che al momento Racing Point è più veloce. “Penso che sia McLaren che noi siamo allo stesso livello, ma Racing Point è un gradino sopra entrambi ” , ha detto Abiteboul per finire.