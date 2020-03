Ram ProMaster 2021: ufficiale il nuovo furgone full-size del brand

Ram ha presentato nelle scorse ore il Ram ProMaster 2021. Destinato a una delle più grandi categorie di clienti commerciali, il nuovo modello si propone come un furgone full-size progettato per aziende, flotte commerciali e cantieri edili.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto: “Ram Commercial è stata fondata nel 2014 e da allora i nostri clienti di furgoni full-size hanno potuto apprezzare la durabilità dei prodotti Ram. Ram Commercial continua a concentrarsi esclusivamente su camion e veicoli commerciali, permettendoci di offrire fiducia alle persone che lavorano duramente ogni giorno, indipendentemente dal loro lavoro”.

Ram ProMaster 2021: scopriamo le novità proposte dal nuovo veicolo commerciale

Per il 2021, il nuovo Ram ProMaster porta con sé uno specchietto retrovisore digitale esclusivo per sostituire il tradizionale specchietto retrovisore con un monitor LCD da 9.2 pollici.

Tramite questa funzionalità, è possibile visualizzare in tempo reale ciò che viene ripreso dalla telecamera posteriore e inoltre può essere disattivato per usarlo come un classico specchietto. Quest’ultimo è disponibile su tutti i modelli di Ram ProMaster 2021, offrendo una vista posteriore più libera che migliora la sicurezza e aiuta a prevenire incidenti durante il lavoro.

Il sistema Crosswind Assist è ora di serie su tutta la gamma del furgone full-size e aiuta il guidatore a mantenere stabile il veicolo, anche in situazioni dove si verificano raffiche di vento che potrebbero portare il furgone fuori strada.

Il ProMaster propone ora diverse opzioni di sicurezza disponibili tra cui il monitoraggio dei punti ciechi con rilevamento del percorso trasversale posteriore, l’avviso di collisione frontale con assistenza alla frenata di emergenza e altro ancora.

Il Ram ProMaster 2021 è disponibile in 18 diverse configurazioni di passo e altezza del tetto ed è equipaggiato dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato a un collaudato cambio automatico a 6 marce. Tutti modelli del furgone della casa automobilistica statunitense sono dotati della trazione anteriore.

A bordo ci sono diverse funzionalità che lo rendono il migliore della categoria come il raggio di sterzata, l’altezza del pianale di carico, la larghezza massima del carico e così via. Per quanto riguarda i prezzi, Ram ha comunicato che saranno annunciati vicino al periodo del debutto, previsto entro la fine dell’estate.