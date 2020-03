Ferrari: le novità del 2019 esposte nelle concessionarie svizzere

Da oggi fino al 18 marzo, Ferrari presenterà le sue ultime cinque vetture lanciate nel 2019 durante un esclusivo road show. Le F8 tributo, 812 GTS, SF90 Stradale, F8 Spider e Roma, riunite assieme per la prima volta, parteciperanno a una serie di eventi organizzati nelle sette concessionarie svizzere di Maranello.

Secondo il comunicato stampa ufficiale, questa iniziativa permette ai clienti svizzeri del cavallino rampante, che avevano in programma di visitare lo stand del marchio presso il Salone di Ginevra (annullato per via del coronavirus), di godere di questi capolavori automotive in un’atmosfera esclusiva.

Ferrari: F8 tributo, 812 GTS, SF90 Stradale, F8 Spider e Roma esposte negli showroom svizzeri fino al 18 marzo

Le cinque supercar della casa automobilistica modenese rappresentano al meglio il motto “Different Ferrari for different Ferraristi” che sottolinea come la gamma di Maranello sia disegnata per far parte di nuovi segmenti di pubblico senza però rinunciare alle caratteristiche che da sempre contraddistinguono le auto dell’azienda: esclusività, prestazioni ed eccellenza tecnologica.

Il comunicato conclude dicendo che eleganza, prestazioni, versatilità e fun-to-drive sono i quattro assi portanti della nuova articolazione della line-up della società automobilistica italiana dove sia i fan di sempre che le nuove generazioni di ferraristi possono trovare la vettura preferita.