Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio vs Jeep Grand Cherokee Trackhawk: una drag race tra fratelli | Video

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un aumento costante delle vendite di SUV e crossover poiché riescono a catturare l’attenzione anche di tutti coloro che fino a qualche anno fa acquistavano esclusivamente berline.

Per questo motivo abbiamo deciso di condividere con voi un’interessante drag race che vede a confronto una Jeep Grand Cherokee Trackhawk e un Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: il SUV del Biscione sfida la Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Inizialmente, potreste pensare che queste due vetture non abbiano nulla in comune o siano addirittura rivali. Tuttavia, entrambi i veicoli appartengono a due brand di Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Il loro approccio verso le prestazioni, però, è molto diverso.

L’Alfa Romeo Stelvio è un SUV che molto probabilmente non può essere ricostruito in quanto il suo motore V6 biturbo da 2.9 litri da 510 CV e 600 nm è stato sviluppato in collaborazione con Ferrari, qualcosa che Maranello non farà più. D’altra parte, la Grand Cherokee Trackhawk può essere considerata una Dodge Charger SRT Hellcat 4×4 in quanto sotto il cofano troviamo il potente propulsore V8 sovralimentato da 717 CV.

A differenza del modello del Biscione, il SUV performance della casa automobilistica statunitense riesce ad emettere un suono davvero unico dal suo sistema di scarico. Almeno sulla carta, la Jeep è la vincitrice in quanto propone 207 CV in più. Tuttavia, la differenza di peso si fa sentire in quanto lo scatto da 0 a 96 km/h avviene in 3,5 secondi, solo 0,1 secondi in più rispetto allo Stelvio Quadrifoglio.

La drag race, il cui video è presente in fondo all’articolo, è stata fatta da Car Magazine. Il sistema Launch Control proposto dall’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è davvero efficace poiché gli ha permesso di posizionarsi davanti alla Jeep Grand Cherokee Trackhawk per un po’ all’inizio della gara.

Tuttavia, il quarto di miglio viene completato dal Trackhawk in 12,37 secondi. Non ci resta che lasciarvi con il confronto effettuato dal noto canale YouTube.