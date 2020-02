Carlos Sainz alla Ferrari nel 2021 se Vettel va via?

Carlos Sainz ha dichiarato che considera le voci su una possibile firma della Ferrari nel 2021 come un complimento. Lo spagnolo è lusingato da questa situazione, ma afferma che la cosa più importante per lui in questo momento è la McLaren, con la quale ha già iniziato a negoziare il suo rinnovo. La stampa italiana ha riferito che Sainz sarebbe stato un possibile piano B per la Ferrari nel caso in cui Sebastian Vettel non avesse continuato la squadra nel 2021. Tuttavia, lo spagnolo non vuole pensarci. “È bello sapere che in Italia si parla di una mia possibile approdo al team Ferrari, ma lo vedo come un complimento”, ha dichiarato Sainz in un’intervista per Sky Sport Italia.

Sainz ha spiegato la scorsa settimana che McLaren è la squadra in cui è stato più a suo agio e felice durante il suo soggiorno in Formula 1. Lo spagnolo ha anche aggiunto che ha pensato solo Woking per molti anni. Pertanto, sostiene di essere per lo più attento alla sua squadra attuale, con la quale ha già iniziato i negoziati per un possibile rinnovo per il 2021 e alle prossime stagioni.

“In questo momento sono logicamente interessato principalmente alla McLaren, la mia squadra. Tutti sanno che mi sento qui a casa, e sto già parlando con loro per quanto riguarda la stagione 2021”, ha detto Sainz. Vale la pena ricordare che questa stagione 2020 sarà la sesta di Carlos Sainz in Formula 1. Il pilota del Madrid ha debuttato nella categoria nel 2015 con la Toro Rosso, una squadra in cui è rimasto fino a ottobre 2017. Non appena ha terminato quella fase, ha firmato per la Renault, e ha corso con loro quattro gare nel 2017 e per l’intera stagione 2018. Tuttavia, il team ha deciso di sostituirlo con Daniel Ricciardo e Sainz è stato costretto a cambiare aria e andare alla McLaren.

