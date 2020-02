Ram conquista i consumatori nel quarto trimestre del 2019

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha reso Ram un brand autonomo qualche anno fa. Inizialmente, questa mossa è stata parecchio messa in discussione ma le vendite registrate hanno testimoniato esattamente il contrario.

Infatti, la casa automobilistica statunitense è stata una delle migliori, in termini di performance, nel rapporto stilato da Kelley Blue Book per il quarto trimestre del 2019 (Kelley Blue Book Brand Watch Report).

Ram: il Kelley Blue Book Brand Watch Report premia il marchio di FCA

Il rapporto di KBB misura le percezioni dei consumatori e i comportamenti di acquisto per determinare come un particolare marchio si confronta con i suoi competitor più vicini. Inoltre, il rapporto si divide in classe di lusso e non di lusso.

Ram ha iniziato a guadagnare terreno fra i consumatori sin dal suo lancio come marchio indipendente grazie al suo pick-up Ram 1500 completamente ridisegnato. Kelley Blue Book ha scoperto che le vendite di quest’ultimo veicolo sono aumentate di quasi un terzo dal terzo al quarto trimestre dello scorso anno.

In aggiunta, il marchio di FCA ha concluso il 2019 come 11º brand più considerato dai consumatori che acquistano un veicolo di marca non di lusso, superando Mazda e Volkswagen nella classifica Brand Watch Report di KBB.

Pare che i consumatori, che hanno preso in considerazione Ram, avevano maggiori probabilità di acquistare i suoi modelli. Le vendite sono aumentate del 7% rispetto al quarto trimestre del 2018. Questo nuovo traguardo ha permesso alla casa statunitense di posizionarsi al secondo posto nella classifica delle vendite di pick-up, superando per la prima volta Chevrolet e il suo Silverado.

Per la prima volta, KBB ha scoperto che Ram si è classificata ai primi posti in sei dei 12 fattori più importanti presi in considerazione dagli acquirenti di veicoli non lussuosi. In particolare, nel quarto trimestre dello scorso anno, il brand è riuscito a guadagnarsi la stima degli acquirenti per comfort di guida, prestazioni, tecnologia, prestigio/raffinatezza, layout interno e design esterno.

Visti i prezzi del carburante relativamente bassi in America, i consumatori continuano ad acquistare SUV e pick-up. Kelley Blue Book sostiene che proprio i pick-up hanno rappresentato il 18% di tutti i nuovi veicoli venduti nel 2019 (la percentuale più alta dal 2005).