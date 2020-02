Ferrari F50: un render ipotizza una versione modificata rivestita in nero

Un render che ritrae una Ferrari F50 modificata potrebbe non essere apprezzato dai puristi del cavallino rampante.

Nonostante ciò, questo tipo di progetto sta prendendo sempre più piede in Giappone con alcune supercar di Maranello sottoposte a diverse modifiche, principalmente all’altezza da terra ridotta e alla sostituzione dei cerchi originali con set aftermarket. In precedenti articoli abbiamo avuto la possibilità di mostrarvi alcuni progetti del genere realizzati da famoso tuner Liberty Walk.

Ferrari F50: ecco una versione modificata secondo Jon Sibal

Nonostante la Ferrari F50 sia un’icona della casa automobilistica modenese prodotta in soli 349 esemplari, non ci dispiacerebbe affatto vedere un modello come quello realizzato dall’artista Jon Sibal. La vettura dispone di un assetto estremamente ribassato e un set di cerchi custom caratterizzati da una finitura a specchio e uno spessore particolarmente pronunciato.

Molto probabilmente, l’artista digitale ha immaginato questa F50 con delle sospensioni pneumatiche che consentono di aumentare l’altezza della vettura in caso di bisogno. Inoltre, al posto del solito rosso tipico adottato da Maranello sui suoi bolidi, è stato scelto un nero opaco per rivestire l’intera carrozzeria della sportiva a due posti.

A parte le modifiche succitate, Jon Sibal ha mantenuto il resto originale. Ciò significa che sotto il cofano troviamo ancora il potente motore V12 da 4.7 litri capace di sviluppare una potenza di 520 CV a 8500 giri/min e 471 nm a 6500 giri/min.

Accanto al propulsore è presente un cambio manuale a 6 marce e la trazione posteriore. Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica modenese, la Ferrari F50 è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,87 secondi e di raggiungere una velocità massima di 325 km/h.