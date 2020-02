Sebastian Vettel apre i Test 2 pre stagionali

Questo mercoledì si aprirà la seconda tre giorni di test pre stagionali presso il circuito del Montmelò a Barcellona. La Scuderia Ferrari ha quindi ufficializzato quella che sarà la line up dei piloti che si avvicenderanno sulla SF1000 per proseguire lo sviluppo. È chiaro che anche in questa nuova tornata entrambi i piloti del Cavallino si divideranno i compiti, oltre a condividere l’abitacolo della SF1000. Sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc saranno chiamati in causa per proseguire il programma di test a partire da mercoledì, per terminarlo poi venerdì.

Sebastian Vettel sarà quindi il primo a scendere in pista con la Ferrari durante la mattinata. La sessione del pomeriggio sarà invece appannaggio di Charles Leclerc, sulla SF1000 dalle 12.00 alle 18.00. Ricordiamo che anche la settimana scorsa avrebbe dovuto aprire la sessione Sebastian Vettel, ma a causa di un piccolo problema influenzale dovette disertare lasciando spazio al monegasco.

Giovedì invece Sebastian Vettel sarà sulla SF1000 durante tutta la giornata, in modo da poter recuperare qualche chilometro perso sulla Rossa a causa del problema che lo aveva stoppato nella mattinata di venerdì.

C’è fiducia a Maranello

Come è noto, i problemi sulla power unit Ferrari erano dovuti ad un problema di lubrificazione. Nulla di grave per gli uomini di Maranello che si ripresenteranno a Barcellona con la voglia di proseguire lo sviluppo. Le preoccupazioni sono infatti scomparse molto presto, visto che comunque la situazione è stata affrontata con la dovuta calma e quindi non dovremmo aspettarci ulteriori problematiche.

Sappiamo anche che, come anticipato da Mattia Binotto, stavolta in Ferrari ricercheranno la performance, dopo una prima fase di test rivolta più alla conoscenza approfondita della monoposto e ai long run. Verranno simulate in questa occasione, probabilmente durante la seconda giornata dei Test 2, sia qualifiche che gara. Venerdì toccherà invece a Leclerc chiudere questa seconda fase di test.