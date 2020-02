Jeep: 2 o 3 nuovi SUV made in India saranno lanciati nel 2021

Nel tentativo di migliorare le vendite, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ha in programma di lanciare 2-3 nuovi modelli Jeep in India nel 2021. I nuovi modelli saranno sviluppati localmente nella struttura del marchio a Ranjangaon nel Maharashtra. La compagnia sta attualmente vendendo la Compass come unico modello sviluppato localmente nel paese. FCA introdurrà presto la Wrangler Rubicon nel mercato indiano nel marzo 2020. La società ha già annunciato che lancerà un SUV a 7 posti completamente nuovo e un SUV sub-4 metri in India nel 2021. In realtà, i test della Jeep SUV a 7 posti sono già stati avviati. Internamente chiamato “Jeep Low-D”, il nuovo modello si baserà sulla piattaforma Small-Wide che è anche alla base della Compass.

Il nuovo modello sarà sviluppato localmente presso lo stabilimento Ranjangaon di FCA, che fungerà anche da hub di esportazione per i mercati di RHD. Sarà un prodotto completamente nuovo sviluppato da zero. Il prossimo SUV a 7 posti Jeep sarà probabilmente offerto con 2 opzioni di motore: una MultiAir 16V a benzina da 180 CV, 1,3 litri, turbocompressa da 16V e un diesel turbocompresso da 170 CV, 2,0 litri. Le opzioni di trasmissione includeranno un manuale a 6 velocità e un automatico a 9 velocità di provenienza ZF.

Parlando del SUV sotto i 4 metri, il nuovo SUV Jeep sarà lanciato in India nel 2021. Il piccolo SUV sarà un modello globale e sarà messo in vendita sui mercati esteri nel 2022. Il piccolo SUV farà concorrenza direttamente alla Suzuki Jimny, Toyota Raize e Ford EcoSport. Sarà un modello pratico per la vita di tutti i giorni e avrà capacità fuoristrada. Potrebbe essere l’unico SUV della sua categoria in India a offrire l’opzione di trazione integrale.

