Ram 1500 Sport esclusivo per il Canada ora disponibile anche negli USA

Molti fan statunitensi di Ram si sono chiesti se arriverà mai sul mercato l’esclusivo Ram 1500 Sport riservato per il mercato canadese, introdotto nel lontano febbraio del 2018. Gli acquirenti sembrano apprezzare parecchio gli inserti neri presenti sull’aspetto monocromatico dei 1500 venduti in Canada.

Dall’introduzione del modello canadese, la casa automobilistica statunitense ha presentato due nuovi pacchetti Night Edition per il model year 2020 che sembravano aver soddisfatto alcuni consumatori. Anche se sembra improbabile l’arrivo di questa versione realizzata esclusivamente per il Canada, è possibile comunque ottenerne uno negli USA.

Ram 1500 Sport: gli acquirenti statunitensi ora possono acquistare il modello realizzato in esclusiva per il Canada

Dal momento che la produzione del model year 2019 ha avuto luogo da gennaio 2018 a giugno 2019, alcuni degli acquirenti, che avevano acquistato i loro pick-up in leasing o usando una formula che prevede il cambio veicolo ogni due anni, stanno iniziando a trasformare i propri esemplari.

Gran parte dell’inventario delle auto usate canadesi viene esportato negli Stati Uniti con piccole modifiche per soddisfare i requisiti e messe in vendita dai vari rivenditori. Ad esempio, Mopar Insiders ha individuato alcune unità usate del Ram 1500 Sport 2019 in vendita su vari siti come Cars.com e Autotrader.com.

Anche se non esiste un modello Sport specifico per gli States, questo è considerato un equivalente del Rebel che si posiziona fra gli allestimenti Big Horn e Laramie. Visto che tale variante si inserisce tra i due allestimenti succitati, il 1500 Sport per il mercato canadese ha più caratteristiche disponibili come standard di un Big Horn ma non dispone di alcune funzionalità reperibili solo sull’allestimento Laramie.

Tuttavia, se si ha a disposizione un budget limitato ma si desidera quel determinato look, è possibile trovare negli Stati Uniti alcuni esemplari usati. Ad esempio un rivenditore di Findlay, nell’Ohio, ha due Ram 1500 Sport disponibili all’acquisto, uno in Blue Streak e l’altro in Bright White.