Le polizze assicurative delle vetture sono di difficile lettura. Per esempio, quando parte e quando termina la Rc auto? La copertura comincia dalla data indicata in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva. Ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

Quando parte e quando termina la Rc auto

Non c’entra quindi la data di pagamento. Se pago il 2 gennaio 2020 e la polizza si attiva il 10 gennaio, comunque la seconda è la data che conta. Invece, la copertura finisce alla scadenza indicata in polizza. Oppure al quindicesimo giorno successivo alla scadenza, qualora il veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra compagnia. Dal 1° gennaio 2013 il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza, ma la copertura rimane operante per un ulteriore periodo di 15 giorni. Occorre quindi stipulare un nuovo contratto entro la data di scadenza dei 15 giorni della polizza Rca: obiettivo, evitare di essere soggetti al sequestro del veicolo o a una sanzione pecuniaria.

Rc auto frazionata a rate

In caso di frazionamento semestrale del premio, il mancato pagamento della seconda rata di premio alla scadenza convenuta comporta la sospensione dell’assicurazione. Da quando? Dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Fino a quando? Fino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. Se le rate sono più di due, si deve leggere il contratto in materia di validità della polizza.

Sospensione della Rca: possibile

Il contraente può sospendere temporaneamente l’assicurazione. Ma una volta nell’arco di vita della polizza. E comunque, per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa: non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. Va lasciato chiuso in box. Se viaggi senza Rca e causi un incidente, paghi i danni all’altra auto, perché sei senza copertura.