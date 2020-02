Verstappen su Ferrari: “Sembrano avere problemi”

La Ferrari ha affrontato i test pre-stagionali in modo molto diverso in questa stagione e Max Verstappen ha ammesso che è difficile capire i suoi avversari perché devono ancora iniziare la simulazione di gara. La Scuderia è sembrata notevolmente fuori ritmo durante i primi giorni sul Circuit de Catalunya e ha rivelato molto poco. Hanno avuto un problema al motore che ha fermato i progressi del venerdì, ma hanno completato molti meno giri rispetto ai loro avversari. Verstappen ha ammesso che secondo lui i suoi rivali potrebbero avere dei problemi.

“Sembrano avere problemi. La Ferrari non ha ancora avviato una simulazione di gara. Ecco perché sono difficili da leggere”, ha detto Verstappen ad Auto Motor und Sport. La Red Bull era a mezzo secondo dalla Mercedes durante la prima settimana di test, ma l’olandese è rimasto calmo e ha insistito sul fatto che non sono così lontani come potrebbe sembrare.”Non siamo così lontani come sembra. In questo momento noi cerchiamo l’affidabilità in primo luogo. Inoltre, con un’auto stabile getti le basi per l’ulteriore sviluppo dell’auto. Se sei affidabile, puoi sviluppare in modo aggressivo durante la stagione.”

