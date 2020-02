Mike Manley in corsa per sostituire Speth in Jaguar Land Rover

L’attuale amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, secondo indiscrezioni, sarebbe uno dei maggiori candidati alla sostituzione di Ralph Speth alla guida di Jaguar Land Rover nel prossimo futuro. Il nome di Mike Manley a proposito del gruppo inglese era già stato fatto nelle scorse settimane quando si era diffusa la notizia che in seguito alla fusione di FCA con PSA non ci sarebbe stato più posto per il dirigente inglese all’interno del gruppo italo americano. Infatti il futuro amministratore delegato sarà l’attuale CEO di PSA, Carlos Tavares.

Mike Manley è considerato il fautore del successo di Jeep a livello globale. Alla sua guida il marchio americano si è trasformato da un brand di nicchia ad una casa automobilistica globale. La stessa fortuna Manley non l’ha avuta fino ad ora come amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles. Tuttavia il suo nome è uno dei più quotati nel settore automotive e dunque la possibilità che Jaguar Land Rover possa essere interessata in futuro al dirigente di FCA non sembra poi una eventualità così remota. Ralph Speth a breve andrà in pensione lasciando la sua carica di Amministratore delegato per ricoprire quella di Vicepresidente non esecutivo di Jaguar Land Rover.

