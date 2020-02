La Ferrari non copre lo sponsor Mission Winnow dopo le critiche

Subito dopo la presentazione della SF1000, avvenuta lo scorso 11 febbraio, la nuova monoposto Ferrari aveva subito attacchi da parte dell’Unione Nazionale Consumatori e dal Codacons in merito al brand Mission Winnow. Il Codacons riteneva infatti che il brand, nato da un’iniziativa internazionale di Philip Morris, elude le leggi che impediscono la promozione del tabacco in Europa.

La stessa Philip Morris ha ora dichiarato che non si tratta comunque di un caso isolato quello che ha coinvolto la Ferrari anche quest’anno. Tommaso Di Giovanni, Vice President International Communications di Philip Morris, ha dichiarato a RaceFans che “questa non è la prima volta che Codacons ha messo in campo minacce simili. Già nel 2019 una denuncia simile presentata sempre dal Codacons è stata respinta dall’Antitrust che l’aveva considerata infondata”.

Diverse problematiche già dal 2018

Da quando la Ferrari ha debuttato con il brand Mission Winnow al Gran Premio del Giappone del 2018, ha affrontato diversi ostacoli. Difatti il brand è comparso sulle Ferrari soltanto in dieci Gran Premi sui ventuno dello scorso anno.

E sembra che continuerà su questa scia anche quest’anno. Sempre Di Giovanni afferma infatti che il marchio Mission Winnow continuerà ad apparire nei “Gran Premi di Formula 1 selezionati nel 2020”. Poi ha aggiunto anche “Mission Winnow continua a essere il partner principale della Scuderia Ferrari”, ha spiegato Di Giovanni. “La livrea 2020 continuerà a presentare il logo e il marchio denominativo Mission Winnow soltanto in alcuni Gran Premi della stagione. La nostra iniziativa ha suscitato molta curiosità e continuerà a essere una piattaforma di apertura del dialogo per noi. Purtroppo, sappiamo che alcuni potrebbero avere idee e preconcetti su di noi e hanno espresso riserve su ciò che ritengono siano le nostre vere intenzioni. I grandi cambiamenti iniziano con una comunicazione aperta e onesta. Mission Winnow è un’iniziativa per incoraggiare il dialogo sul cambiamento positivo, il nostro e quello degli altri. Attraverso Mission Winnow vogliamo far sapere al mondo che abbiamo una visione ambiziosa per il futuro; condividere il nostro orgoglio per la trasformazione che le persone di PMI hanno realizzato finora e continueranno a realizzare”

Quindi Di Giovanni ha concluso in questo modo: “sebbene riteniamo che la nostra iniziativa si adatti a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, non desideriamo creare polemiche sulla nostra partnership con Scuderia Ferrari. Pertanto, in alcune gare potremmo trovare modi alternativi per dimostrare il nostro sostegno alla Scuderia Ferrari”.