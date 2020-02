Vettel sta male e salterà il primo giorno di test a Barcellona

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel è stato costretto ad abbandonare la giornata di apertura del test di Formula 1 del 2020 per motivi di salute. Il quattro volte campione del mondo avrebbe dovuto guidare per l’intera giornata sul Circuit de Catalunya di Barcellona dove la F1 è tornata per la sua settima stagione. Ma a causa del fatto che il 32enne tedesco non si sente bene, il compagno di squadra Charles Leclerc prenderà in carico la gestione del programma della squadra nell’SF1000.

Sebastian Vettel non si sente bene, cambio di programma in casa Ferrari

Il team ha confermato tramite il portale WhatsApp: “Cambio di piano: Seb non si sente benissimo questa mattina, quindi Charles si sta assumendo le funzioni di guida per la giornata.” Non è noto se Vettel sarà abbastanza in forma per subentrare il secondo giorno di giovedì. Molto probabilmente il pilota tedesco svolgerà il suo test nella giornata di venerdì lasciando al compagno l’onere di provare oggi e domani. Non inizia bene dunque la stagione del pilota tedesco che nel 2020 dovrà dimostrare di cosa è capace per ottenere il rinnovo del contratto con la scuderia del cavallino rampante anche per i prossimi anni.

Ti potrebbe interessare: Sebastian Vettel: la Ferrari “ha trovato alcune soluzioni intelligenti” per la sua nuova auto