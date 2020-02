Jeep Grand Cherokee SRT 2020 debutta in Messico con l’Hemi V8

Jeep ha deciso di riportare in Messico il Jeep Grand Cherokee SRT 2020, il SUV più premiato della storia e un veicolo che da tempo ha trovato la definizione perfetta di SUV premium.

Il crossover vanta un design esterno raffinato, caratterizzato da fari Bi-Xeno con luci diurne a LED (DRL), il quale restituisce una sensazione premium. Il nuovo Grand Cherokee SRT porta con sé un nuovo design per quanto riguarda fascia, griglia e fari anteriori, caratteristiche che lo distinguono dal resto della gamma della casa automobilistica americana.

Jeep Grand Cherokee SRT: svelato in Messico il model year 2020 del SUV premium

L’abitacolo si distingue per il suo equipaggiamento di alto livello che mette in risalto i dettagli e gli interni. Il model year 2020 del SUV è disponibile nelle colorazioni bianco brillante, nero diamante, rosso granato, argento martellato, granito, grigio Mantaraya e per questo 2020 anche in blu ardesia. Prodotto nello stabilimento di Jefferson North a Detroit, il SUV arriva sul mercato messicano ad un prezzo di partenza di 1.414.900 pesos (circa 70.154 euro).

Esternamente, il Jeep Grand Cherokee SRT 2020 dispone di un portellone posteriore con apertura elettrica, doppio terminale di scarico cromato, specchietti retrovisori esterni elettrici dello stesso colore della carrozzeria, luci di marcia diurna a LED, luci posteriori a LED con finitura fumé, tergicristalli con sensore pioggia, pneumatici Performance P295/45ZR20 BSW All Season, maniglie delle portiere colorate, modanature del tetto nere, doppio tetto panoramico apribile, cerchi in alluminio da 20″ e molto altro ancora.

L’abitacolo, progettato pensando al guidatore, combina materiali morbidi di alta qualità, finiture uniche in cromo nero chiaro e pannelli in fibra di carbonio. È possibile controllare diverse caratteristiche usando i comandi sul volante, quest’ultimo caratterizzato da un fondo piatto ispirato alla Formula 1.

Presenti anche sedili anteriori con regolazione elettrica a 8 vie e funzione di riscaldamento, rivestimento in pelle nappa e scamosciata sui sedili, illuminazione interna a LED, specchietto retrovisore elettrocromatico con microfono, pomello del cambio rivestito con pelle traforata, pedaliera sportiva illuminata, sistema di accensione a distanza, prese ausiliarie da 12V, volante riscaldato rivestito in pelle e con regolazione elettrica dell’altezza e della profondità e così via.

Oltre 70 funzioni di sicurezza presenti a bordo del nuovo SUV high performance

L’infotainment del Grand Cherokee SRT 2020 è costituito dal sistema Uconnect con display touch da 8.4 pollici e da un sistema audio ad alte prestazioni Harmon & Kardon da 825W composto da 19 altoparlanti e tre subwoofer. Disponibile di serie anche il supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Sotto il grosso cofano anteriore trova posto il motore Hemi V8 da 6.4 litri che sviluppa una potenza di 475 CV e 630 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 velocità. A bordo del performante SUV ci sono oltre 70 funzioni di sicurezza come airbag frontali avanzati, telecamera ParkView, sensori posteriori ParkSense, controllo della trazione e della stabilità, parabrezza con sensore pioggia, sistema di assistenza alla frenata, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, cruise control adattivo e molto altro ancora.