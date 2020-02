Ferrari F12berlinetta: la supercar si diverte a driftare su una pista di kart | Video

La Ferrari F12berlinetta è una delle supercar di Maranello più prestanti lanciate negli ultimi anni. Uno spettacolare video pubblicato su YouTube da DailyDrivenExotics vede protagonista proprio un esemplare della vettura mentre si diverte a fare drift presso l’Adams Motorsports Park, una pista dedicata principalmente alle gare di kart presente nella Jurupa Valley (in California).

Il pilota di questa F12berlinetta riesce a driftare in ogni curva del circuito con estrema cura e disciplina. Le spettacolari immagini presenti in questo filmato, poi, si fondono perfettamente con i suoni creati dalla vettura e il suo potente motore V12 da 6.3 litri.

Ferrari F12berlinetta: ecco una spettacolare esibizione della Gran Turismo V12

Ormai sostituita dalla 812 Superfast, la Ferrari F12berlinetta è una GT ad alte prestazioni prodotta dalla casa automobilistica modenese dal 2012. Al momento della presentazione ufficiale, Maranello l’ha definita la vettura stradale prodotta in serie più potente e performante realizzata fino ad allora.

La presentazione dal vivo avvenne durante il Salone di Ginevra del 2012. Oltre a questo, abbiamo di fronte il primo modello della nuova generazione di berlinette Ferrari con motore a 12 cilindri.

Il potente powertrain nascosto sotto il cofano, denominato F140 FC, è l’evoluzione di quello già presente sulle Ferrari 599 ed Enzo. L’unità sviluppa una potenza massima di 740 CV a 8250 giri/min (118 CV/litro) e 690 nm di coppia massima a 6000 giri/min.

Accanto al propulsore troviamo un cambio a 7 marce e la trazione posteriore. In base ai dati forniti dalla casa automobilistica di Maranello, la Ferrari F12berlinetta è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,5 secondi mentre la velocità massima raggiunta tocca i 341 km/h.