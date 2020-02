Mattia Binotto: “I cicli vincenti richiedono tempo”

Il numero uno della Ferrari, Mattia Binotto, ha dichiarato di non aspettarsi il successo in campionato, mentre è solo alla sua seconda stagione da direttore del team con la squadra italiana. Il cinquantenne ha avvertito i fan della Ferrari di non aspettarsi un’era dominante troppo presto. “Sarebbe sbagliato fare previsioni, l’anno scorso abbiamo fatto bene ai test e poi c’è stata la doccia fredda in Australia.” Parlando di quella che sembrava essere una stagione forte davanti a loro nel 2019, dopo una tale esibizione sotto in pre-stagione.

Secondo Mattia Binotto ci vuole tempo per tornare a vincere in F1

Tuttavia, l’uomo Ferrari è impegnato per raggiungere quell’obiettivo e pensa che sia solo questione di tempo prima che la Ferrari torni a vincere e dominare in Formula 1. “Siamo una squadra giovane, stiamo cercando di costruire qualcosa di importante, i cicli vincenti richiedono tempo, la F1 è molto competitiva”. Non c’è dubbio che la Ferrari nei prossimi anni lotterà con la Mercedes per i titoli in campionato, ma l’italiano ha anche elogiato il fatto che anche la concorrenza è diventata più forte. “Mai prima d’ora gli avversari sono stati così forti, ma il nostro impegno rimane molto forte nonostante ciò,” ha concluso Binotto.

