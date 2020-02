Ferrari F12tdf: uno speciale esemplare Bianco Italia è in vendita

La F12 è una delle Ferrari più belle mai costruite dal cavallino rampante e riesce a fondere perfettamente lo spirito delle grand touring con prestazioni di alto livello. La versione più performante di questa vettura è senza dubbio la Ferrari F12tdf, prodotta dal 2015 al 2017 in un numero estremamente limitato. Si tratta di un oggetto da collezione in quanto sono stati realizzati solo 799 esemplari.

Il motore V12 da 6.3 litri, lo stesso della F12berlinetta, sviluppa una potenza di 780 CV e 705 nm di coppia massima. Il telaio n°227673 che vi proponiamo in questo articolo è rifinito nella colorazione Bianco Italia abbinata a interni in Nero Alcantara.

Ferrari F12tdf: Ferrari of Long Island sta proponendo in vendita uno speciale esemplare

Elencata ad un prezzo di ben 1.179.000 dollari da un concessionario del Long Island, la Tour de France ha percorso appena 125 miglia (circa 202 km). La lista degli optional inclusi di serie è parecchio lunga e inoltre abbiamo diverse componenti in fibra di carbonio.

Questo materiale, conosciuto per leggerezza e resistenza, è stato utilizzato per cofano motore, fendinebbia, sedili, ripiano posteriore, coperchi della scatola del filtro, tappi delle ruote e molto altro ancora.

Presente anche una striscia da corsa che corre al centro della Ferrari F12tdf Bianco Italia la quale rende omaggio alla bandiera italiana. Descritto da Ferrari of Long Island come un veicolo appartenuto ad un solo proprietario, il telaio n°227673 viene fornito anche con telecamere anteriore e posteriore, display per passeggero, contagiri giallo, sistema audio premium, sistema di scarico in titanio e sollevatore per la parte frontale.

Anche se abbiamo di fronte una vettura del 2017, è presente una garanzia originale di fabbrica che dura fino a giugno 2020 e un piano di manutenzione gratuito valido fino a giugno 2024.