Ram 2500 2020 debutta ufficialmente in Brasile

Ram ha ufficializzato nelle scorse ore il nuovo Ram 2500 per il mercato brasiliano che arriva con un design più muscoloso, imponente e robusto. Il pick-up sarà disponibile in Brasile al prezzo di partenza di 289.900 R$ (circa 62.294 euro) nella versione Laramie.

La parte anteriore vanta un’enorme griglia cromata con il logo Ram posizionato al centro, oltre alla presenza di fari a LED di forma rettangolare con luci di marcia diurna sempre a LED. Il Ram 2500 Laramie 2020 è dotato, inoltre, di specchietti retrovisori esterni, cerchi da 18“, maniglie delle portiere e robusti paraurti, tutti elementi cromati. Presenti anche dei gradini laterali che permettono di accedere facilmente all’abitacolo.

Ram 2500 2020: il nuovo pick-up Heavy Duty sbarca in Brasile nella versione Laramie

Con il suo ampio cassone, il nuovo 2500 permette di trasportare diversi prodotti. Il pick-up Heavy Duty vanta una struttura realizzata in acciaio per il 98,5%, quindi ora è più leggero e resistente. Internamente, il Ram 2500 2020 offre diversi comfort come il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 12 pollici, telecamera di retromarcia, navigatore e supporto Android Auto ed Apple CarPlay.

Oltre alla possibilità di gestire il climatizzatore bi-zona, il sistema Uconnect 4C consente un monitoraggio a 360° del veicolo così il guidatore può effettuare manovre senza problemi usando questo pick-up lungo 6,06 metri e largo 2,12 metri. Non manca un quadro strumenti digitale dotato di un display multifunzione da 7 pollici. I sedili ampi e confortevoli sono rivestiti in pelle e possono essere regolati elettricamente (solo quelli anteriori).

Gli specchietti possono essere regolati individualmente così da effettuare manovre con più facilità, oltre alla possibilità di sfruttare il monitoraggio dei punti ciechi e l’avviso di traffico incrociato. Presenti anche un sistema di cancellazione dei rumori esterni, un sistema audio Alpine con 9 altoparlanti e subwoofer, sei airbag e molto altro ancora. Disponibile nelle colorazioni Patriot Blue, Walnut Brown, Flame Red, Billet Silver, Crystal Granite, Pearl White e Diamond Black, il nuovo Ram 2500 dispone di interni in nero o marrone.

Sotto il cofano troviamo il potente motore diesel Cummins a 6 cilindri da 6.7 litri che sviluppa una potenza di 365 CV e 1085 nm di coppia massima. Accanto al propulsore troviamo un cambio automatico a 6 marce con leva sul piantone dello sterzo, oltre a un sistema di trazione 4×4.