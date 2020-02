A Barcellona comincia Vettel

Sarà Sebastian Vettel il pilota che porterà al debutto la Ferrari SF1000 sul tracciato di Barcellona durante i prossimi test pre stagionali in programma a partire dal prossimo 19 febbraio. La monoposto presentata all’interno del bellissimo Teatro Valli di Reggio Emilia sarà infatti destinataria delle speranze del team e dei tifosi. Tutti rivogliono a Maranello almeno un titolo mondiale, già a partire da quest’anno. Il programma dal 19 al 21 febbraio è stato pubblicato sull’account Twitter della Scuderia prefigurando quindi una giornata e mezza affidata a Vettel e una e mezza a Leclerc. Il tedesco guiderà la SF1000 il 19 e il 20 febbraio prossimi.

Fiducia in Vettel

Tra Vettel e Leclerc chi ha maggiore esperienza in Formula 1 è sicuramente il tedesco. Si capisce quindi la normale fiducia che il team di Maranello ha voluto riporre sul pilota tedesco. Perciò sarà proprio lui a sgrossare la monoposto facendoci comprendere se ogni cosa si trova al suo posto. Quindi mercoledì Vettel avrà a sua disposizione l’intera giornata di test per riprendere gli automatismi che lo legheranno alla nuova SF1000 lungo tutto l’arco di questa nuova stagione di Formula 1. Il tedesco potrebbe anche battezzare la monoposto con uno dei suoi soliti particolari nomi, seguendo una tradizione che rispetta ormai dai tempi della Red Bull.

Giovedì 20 febbraio invece la SF1000 sarà guidata alternativamente da entrambi i piloti del Cavallino Rampante. Durante la mattinata esordirà sulla nuova monoposto Charles Leclerc. Giunti però al pomeriggio, il monegasco dovrà lasciare nuovamente il posto a Sebastian che completerà quindi il turno pomeridiano e con esso la seconda giornata di test.

Per rivedere Charles Leclerc sulla SF1000 bisognerà invece attendere giorno 21 febbraio. Venerdì il monegasco potrà godersi la SF1000 per tutta la durata della sessione, quindi per l’intera giornata. In quel momento Charles potrà comprendere anche lui il comportamento della nuova monoposto che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere più congeniale alle caratteristiche di guida di Sebastian. Ma non è detto. Si concluderanno quindi così le prove del Test 1 di Barcellona. I Test 2 cominceranno invece giorno 26 febbraio e si protrarranno fino al 28 febbraio prossimo. Per la seconda sessione di test non sono ancora noti i nomi di come si alterneranno i due piloti Ferrari sempre a Barcellona.