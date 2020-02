Alfa Romeo Racing ORLEN: indizi sulla livrea

Il primo shakedown della nuova C39 di Alfa Romeo Racing ORLEN verrà effettuato domani sul tracciato di Fiorano. Ma aspettando che la vettura definitiva venga presentata al pubblico direttamente a Barcellona giorno 19 febbraio durante la prima giornata di test, sui social ufficiali del team di Formula 1 è apparsa un’immagine della C39 che anticipa quella che potrebbe essere la livrea. Tuttavia bisogna andarci cauti perché la livrea mostrata in una piccola porzione potrebbe non essere quella definitiva.

Con molta più probabilità sarà invece la livrea che vedremo domani sulla C39 che debutterà a Fiorano. Proprio lo scorso anno, sempre il 14 febbraio, la C38 debuttava a Fiorano utilizzando una livrea provvisoria in cui il Trilobo Alfa Romeo replicava dei cuori su tutta la carrozzeria. Il fatto che a giugno l’Alfa Romeo celebrerà i suoi primi 110 anni di storia sarà sicuramente replicato anche sulla carrozzeria della nuova C39 con l’apposizione del noto logo celebrativo.

L’indizio apparso online

L’anticipazione comparsa sui social di Alfa Romeo Racing ORLEN permette di dare uno sguardo ad un elemento della livrea molto interessante. Questo mostra il classico Biscione del marchio posto su un fondo in colorazione nero-grigia. La porzione fotografata sembra inoltre un tratto del cofano motore della C39. La natura non definitiva di questo tratto di livrea può è infatti legata al fatto che già nei giorni scorsi il team ha rivelato le clip con i piloti che indossano l’abbigliamento ufficiale che utilizza ancora il bianco come colorazione di fondo.

Un ulteriore indizio sulla possibile natura provvisoria della livrea viene fornito dalla frase che accompagna l’immagine pubblicata dal team italo-elvetico: “Un serpente cambia diverse volte la sua pelle prima di rivelare quale sarà il suo look definitivo”. Di conseguenza per saperne di più bisognerà attendere i prossimi giorni. Quello che sappiamo adesso è che già Frederic Vasseur, team principal del team, ha dichiarato che la nuova C39 sarà una monoposto completamente rinnovata. Inotre ha aggiundo anche “penso che la base della nuova monoposto sia buona. Dobbiamo migliorare quanto già messo in pratica nel 2019”.

Nel frattempo in Alfa Romeo Racing ORLEN hanno annunciato che domani rilasceranno una sorpresa speciale. Probabilmente legata allo shakedown di Fiorano, sebbene non sia noto con quale pilota debutterà la nuova C39. Noi intanto ci auguriamo che sia realmente performante.