Il 25 febbraio a Pomigliano si festeggia la Panda

Saranno festeggiati all’interno dello stabilimento FCA di Pomigliano D’Arco i primi 40 anni della mitica Fiat Panda. C’è infatti in programma un evento che si terrà in quella sede il prossimo 25 febbraio in cui non mancherà Pietro Gorlier, il capo della regione EMEA per FCA. Il titolo è già molto interessante: “Una storia di successo e tecnologia a Pomigliano”.

Lo stesso evento che festeggerà i 40 anni dal lancio della Fiat Panda sarà anche utile ad illustrare il progredire degli investimenti e i prossimi traguardi dal punto di vista della tecnologia che interesseranno lo stabilimento. Proprio a Pomigliano D’Arco in questo periodo si sta lavorando sodo per permettere l’assemblaggio di nuovi modelli FCA nel prossimo futuro. La nuova Panda viene già prodotta qui dal 2011.

Uno dei modelli di maggior successo di Fiat

I festeggiamenti per il 40esimo anno di vita produttiva della Fiat Panda suggellano il grande successo che ha avuto questa vettura presentata al Salone di Ginevra del 1980. D’altronde ancora oggi la Panda rimane ai primi posti delle vendite in un segmento molto combattuto. Nel 1980 vede quindi la luce una vettura particolarmente interessante, disegnata da Giorgetto Giugiaro. A quel tempo bisognava trovare una degna sostitutiva per la 126 che mostrava ormai il peso degli anni.

La Fiat Panda introduceva un nuovo concetto di semplicità in accordo con ottimi valori di abitabilità interna. La richiesta di Carlo De Benedetti, che aveva intuito la necessità della Panda, era quella di realizzare una vettura compatta, silenziosa e soprattutto che costasse poco. Dopo vari passaggi si arrivò ad un design da berlina compatta a due volumi dotata di due porte, un portellone posteriore e la trazione sull’asse anteriore. Ma torneremo a parlare della Fiat Panda in maniera approfondita nei prossimi giorni.

Ancora nel 2020 non è difficile incontrare una delle tante panda prima serie. Le versioni 4×4 ben conservate ultimamente hanno anche ottenuto quotazioni molto interessanti. La terza generazione, quella di oggi, è stata comunque presentata nel 2012 e comincia a risentire del peso degli anni nonostante sia molto apprezzata dagli acquirenti con numeri di vendita record. Ma oggi è disponibile anche nell’apprezzata variante Mild Hybrid. Nel 2019 sono state vendute quasi 140mila Panda. Il dato complessivo dice che in totale le Fiat Panda vendute totalizzano l’impressionante cifra delle oltre 5 milioni di unità.