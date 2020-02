Leclerc: “Mi sono preparato in montagna per essere in forma per il 2020”

Di tutti i team, la Ferrari è stata la prima a mostrare al mondo la sua nuova auto per il 2020. L’SF1000 assomiglia molto all’auto dell’anno scorso ed è più simile a un’evoluzione dell’SF90. Charles Leclerc è anche un’evoluzione di se stesso in questa stagione. “La preparazione è un po’ diversa perché ora conosco anche la squadra e la macchina. È un’auto nuova, ma ovviamente è un’evoluzione dell’auto dell’anno scorso. Questo mi rende meglio preparato quest’anno. È una grande sfida e non vedo l’ora di guidare la macchina “, ha detto Leclerc alla presentazione.

Leclerc si è preparato in montagna per affrontare la nuova stagione di Formula 1

Si è principalmente preparato fisicamente in modo diverso per la stagione 2020. Ad esempio, sta perdendo peso e si è persino trasferito in montagna ad una certa quota. “Mi sono preparato fisicamente in montagna per essere in forma per questa stagione. Psicologicamente il mio approccio è simile alle stagioni precedenti. Sto solo cercando di fare del mio meglio. Lavoro duro con il team per costruire l’auto migliore e cerco di imparare dagli errori del passato. Voglio essere un pilota migliore in questa stagione “, ha aggiunto.

