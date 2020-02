Virus influenza in auto: come prevenire 

Si parla tanto di coronavirus e di come prevenire il contagio. Regole che valgono anche per il virus influenza in auto, e pure per il virus raffreddore. Infatti, l’abitacolo è piccolo e chiuso: perfetto per i virus, un habitat ideale per attecchire. Bisogna allora fare attenzione all’igiene.

Quali soluzioni per sanificare l’auto dai virus influenzali

Mettiamo che in auto salga una persona con l’influenza o il raffreddore. È normale che parli, o faccia starnuti o colpi di tosse. Quindi particelle si saliva restano nell’aria o si depositano sulle superfici interne della macchina. Solo per fare un esempio, il nuovo coronavirus resta sulle superfici 9 giorni, hanno detto gli esperti. Ecco allora cosa fare.

Pulire bene le superfici con uno straccio usa e getta.

Pulire i sedili.

Fare entrare aria nuova in macchina dopo aver trasportato un malato: una persona influenzata o raffreddata.

Pulirsi molto bene le mani, ripetutamente.

Cercare di non portare le mani al viso, al naso, alla bocca. C’è il rischio di contagio perché si tocca una parte infetta dell’auto e poi il virus entra nel proprio organismo. Questo vale anche per il new coronavirus.

Influenza e raffreddore: cosa sapere

Ricordarsi alcuni punti chiave elencati dal ministero della Salute.