Ferrari 488 Pista e 812 Superfast: due esemplari in Verde Scuro si mostrano in foto

Ferrari è una delle case automobilistiche più importanti al mondo e le sue supercar sono conosciute principalmente per tre caratteristiche: prestazioni, prezzo elevato e colore rosso.

I primi due sono aspetti che resteranno invariati per sempre (anche se nel mercato dell’usato è possibile trovare esemplari con prezzi più abbordabili) mentre per la terza caratteristica qualcosa si può fare in quanto sulla piazza è possibile trovare diverse supercar del cavallino rampante che indossano colorazioni diverse dalla solita rossa.

Ferrari 488 Pista e 812 Superfast: Romans International mostra due esemplari in Verde Scuro

In questo articolo vi proponiamo due delle vetture più performanti lanciate da Maranello negli ultimi anni, 488 Pista e 812 Superfast, rivestite da una particolare colorazione chiamata Verde Scuro. Anche se potrebbe sembrare un nuovo colore, in realtà ha più di mezzo secolo. Infatti, questa tonalità è stata già utilizzata in passato su una 275 GTB degli anni ‘60.

I due esemplari appartengono alla concessionaria britannica Romans International. Oltre al Verde Scuro troviamo alcune parti in fibra di carbonio verde. Lo stesso rivenditore propone anche una F12berlinetta rivestita sempre in Verde Scuro con vano motore firmato Fernando Alonso, Felipe Massa e Luca di Montezemolo.

Ferrari 812 Superfast in Verde Scuro

Parlando un po’ delle Ferrari 488 Pista e 812 Superfast, la prima è stata presentata in occasione del Salone di Ginevra del 2018. Sotto il cofano troviamo lo stesso motore V8 da 3.9 litri ma in questo caso sviluppa una potenza di 720 CV a 8000 giri/min e 770 nm di coppia massima. La velocità massima dichiarata da Maranello è di 340 km/h mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi.

Per quanto riguarda la Ferrari 812 Superfast, abbiamo di fronte una Gran Turismo ad alte prestazioni presentata per la prima volta al Salone di Ginevra 2017. Sotto il grosso cofano troviamo un motore V12 da 6.5 litri che sviluppa 800 CV a 8500 giri/min e 718 nm di coppia a 7000 giri/min. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,9 secondi mentre la velocità massima raggiunta è pari a circa 350 km/h.

Ferrari 488 Pista in Verde Scuro