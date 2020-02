Jeep Wagoneer Roadtrip: lo speciale concept guidato da Jay Leno | Video

Una delle concept car Jeep più popolari degli ultimi anni è senza dubbio il Jeep Wagoneer Roadtrip del 1965. Tale vettura ha debuttato in occasione della 52ª edizione del Moab Easter Jeep Safari del 2018. Il concept porta con sé tutti i ricordi nostalgici di chi amava l’iconico Wagoneer del passato ma aggiunge un tocco di stile moderno.

Christian Piscitelli, designer di FCA e uno degli sviluppatori del Wagoneer Roadtrip, ha avuto la possibilità di visitare Jay Leno’s Garage con il fantastico concept. Il famoso conduttore televisivo ha avuto l’opportunità di dare un’occhiata più da vicino all’iconico Wagoneer e di passare un po’ di tempo al volante. Trovate il video in fondo all’articolo.

Jeep Wagoneer Roadtrip: Jay Leno mette alla prova lo speciale concept

Nel filmato, Piscitelli parla di alcuni spunti e dettagli stilistici davvero interessanti che sono riusciti a collegare il passato e il presente. Sotto il cofano di questo speciale veicolo troviamo un motore Hemi V8 da 5.7 litri che garantisce ottime prestazioni ed è abbinato a un cambio automatico a 4 marce.

Tale propulsore ha preso il posto dell’originale 6 cilindri in linea. Il veicolo si presenta con delle sospensioni rinforzate e un rinnovamento per quanto riguarda paraurti e passaruota. Complessivamente, il telaio è stato rinforzato mentre gli assali originali sono stati sostituiti con dei Dana 44 con differenziali autobloccanti.

Presenti anche degli ammortizzatori regolabili e dei cerchi da 17″ abbinati a degli pneumatici da ben 33″. Esternamente, lo speciale Jeep Wagoneer Roadtrip è rivestito nella colorazione Bottle Green abbinata a delle panche rosse che hanno preso il posto dei sedili originali.

Altre caratteristiche particolari includono un nuovo frigobar e una borsa degli attrezzi ricavata dal coperchio valvole del motore originale. Jay Leno non ha avuto problemi nel guidare il Wagoneer Roadtrip per le strade di Burbank, in California. Vi lasciamo con il video per avere maggiori informazioni sullo speciale esemplare realizzato dalla casa automobilistica americana.