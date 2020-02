Ferrari Dino: al London Concours 2020 verranno esposti otto esemplari esclusivi

Il 10-11 giugno si terrà a Londra il London Concours 2020 dove tutti i fan della mitica Ferrari Dino potranno ammirare otto esemplari con un diverso colore originale di fabbrica.

Fra questi ci sarà anche la rarissima variante Chairs and Flares, una delle sole cinque unità prodotte consegnata in Inghilterra con ampi passaruota e sedili Daytona. Gli altri sette esemplari saranno rifiniti in Rosso Chiaro, Blu Dino, Grigio Ferro, Nuovo Giallo e Nero Black.

Ferrari Dino: la mitica supercar a motore centrale verrà onorata al London Concours 2020

La collezione privata di Dino sarà una delle principali attrazioni della manifestazione che vedrà la partecipazione di altre icone automobilistiche sedute sui prati della Honorable Artillery Company, vicino a Bank e Moorgate.

Andrew Evans, direttore del London Concours, ha dichiarato: “La Dino ha creato un modello per un’intera gamma di vetture Ferrari a motore centrale che continua ancora oggi e comprende leggende come le 355 e 430 e persino l’ultima F8 Tributo. È difficile scegliere solo un’icona di Maranello da onorare al London Concours di quest’anno, ma il nostro comitato di selezione delle auto è pienamente d’accordo: la Dino merita di stare sotto i riflettori“.

Costruita per onorare il defunto figlio di Enzo Ferrari, Alfredino, la Ferrari Dino 206 GT venne introdotta nel 1967 come primo modello a motore centrale del cavallino rampante e il primo a disporre di un propulsore V6 da 2 litri. La sua cilindrata passò a 2.4 litri due anni dopo nella 246 GT.

La supercar vanta un corpo in alluminio leggero e delle sospensioni indipendenti a doppio braccio trasversale su tutte e quattro le ruote, il che la rendeva estremamente divertente da guidare anche sulle strade meno asfaltate. Tra il 1967 e il 1976 furono vendute circa 3700 unità della Ferrari Dino tra cui oltre 3500 206 GT.