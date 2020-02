L’Abarth 595 è Best Car per la quinta volta di fila

Per l’Abarth 595 non è sicuramente una novità. Si tratta del quinto anno consecutivo in cui la prestigiosa testata tedesca Auto Motor und Sport decide di assegnare il titolo di Best Car nella categoria Mini Cars di importazione alla piccola di casa Abarth. Ma non è il solo premio che la bella Abarth 595 porta a casa: la vettura si è infatti piazzata al secondo posto della classifica generale superando persino diverse vetture tedesche. Un doppio risultato di grande rilievo quindi.

I lettori della prestigiosa testata tedesca hanno fatto in modo che la piccola 595 dello Scorpione totalizzasse un quarto dei voti della sua categoria. Al secondo posto in ogni caso c’è un’altra italiana di Fiat, la 500 che ha totalizzato il 16,2% dei voti totali. Quindi nella classifica generale della categoria Mini Cars ci sono ben due vetture italiane nei primi tre posti, un dato decisamente interessante sul gradimento che le nostre piccole vetture possiedono in Germania.

Un saldo legame con la Germania

Un elemento rimarcato anche da Luca Napolitano, Head of EMEA di Fiat e Abarth, durante la premiazione avvenuta a Stoccarda nei giorni scorsi. “La quinta vittoria per la nostra Abarth 595, grazie al sondaggio positivo dei lettori di Auto Motor und Sport mette in luce il legame che il nostro brand possiede con il mercato tedesco. Inoltre lo rafforza e certifica anche la straordinaria reputazione che i nostri prodotti possiedono tra gli amanti delle vetture sportive. Sono davvero orgoglioso del titolo di Best Car che sottolinea anche l’efficacia della strategia di articolazione dell’intera gamma 595. Siamo riusciti a parlare con un pubblico particolarmente ampio, elemento che ci ha permesso di raggiungere risultati commerciali di rilievo”.

Difatti si registra un altro anno da record in Germania per la 500. Rispetto all’anno precedente la piccola di casa Fiat è cresciuta del 25% nelle vendite. L’Abarth 595 conferma pure dati di assoluto rilievo visto che nel 2018 aveva raggiunto le 3.500 unità vendute in Germania, un dato confermato anche nel 2019. La Germania rappresenta quindi il secondo mercato più importante per il marchio.

L’Abarth 595 prevede ben cinque differenti versioni con motorizzazioni che includono potenze da 145 a 180 cavalli. Si può scegliere infatti l’Abarth 595, l’Abarth 595 Turismo e le sportivissime 595 Pista o 595 Competizione. L’allestimento top di gamma è l’Abarth 595 EsseEsse. Da non dimenticare l’Abarth 695 70° Anniversario, in serie limitata, che possiede anche diversi elementi molto interessanti come lo Spoiler ad Assetto Variabile. La speciale variante celebra proprio i 70 anni dello Scorpione.

La votazione è stata messa in atto da circa 103mila lettori che hanno valutato 387 vetture differenti, tutte attualmente in produzione. Undici le categorie differenti compresa la sottocategoria delle auto da importazione, in cui ha vinto l’Abarth 595.