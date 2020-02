Ferrari avverte i suoi clienti sudafricani di un falso richiamo

Ferrari ha avvertito alcuni suoi clienti sudafricani in merito a una truffa che sta circolando nel paese. Secondo Scuderia South Africa, una serie di truffatori stanno chiamando i proprietari delle supercar di Maranello fingendosi dei concessionari Ferrari autorizzati per informarli che i loro veicoli fanno parte di una campagna di richiamo.

Se i malcapitati ci cascano, i truffatori inviano un camion direttamente a casa per prelevare la vettura. Il noto magazine locale Car Mag afferma che l’avviso arriva dopo che una Ferrari 812 Superfast è stata rubata usando proprio questo metodo a Randburg, vicino a Johannesburg. Inoltre, la supercar è stata protagonista in un incidente provocato proprio dai ladri al confine di Lebombo con il Mozambico.

Ferrari: alcuni truffatori stanno contattando alcuni clienti per un falso richiamo

Scuderia South Africa ha pubblicato su Facebook un post in cui afferma: “In caso di richiamo di veicoli Ferrari o di campagne di assistenza di qualsiasi tipo, la sede centrale di Ferrari non ti chiamerà mai per richiedere direttamente il ritiro della tua auto. Se ricevi una chiamata da qualcuno che afferma di essere un dipendente Ferrari, contatta direttamente il concessionario in questione per verificare le informazioni“.

In questo momento, la casa automobilistica modenese dispone di tre concessionarie in tutto il Sudafrica: uno situato a Bryanston (appena fuori Johannesburg), uno a Città del Capo e il terzo a Durban.

Come potete ben immaginare, quello sudafricano non è un mercato particolarmente grande per Ferrari. Secondo le ultime informazioni sulle vendite disponibili in rete, Scuderia South Africa è riuscita a vendere 59 esemplari nei primi nove mesi del 2018. La più venduta è stata la 488 Spider mentre al secondo posto c’è la 812 Superfast.