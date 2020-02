L’Alfa Romeo Racing ORLEN C39 sarà a Fiorano il 14 febbraio

Dopo l’emozionante prima accensione della power unit, ci sono ulteriori novità per la nuova monoposto di Alfa Romeo Racing ORLEN denominata C39. Pare che esistano conferme pseudo ufficiali di un primo shakedown in pista che coinvolgerà proprio la C39 prima della sua data di presentazione. Sembra che la sede di questo primo piccolo test, della nuova monoposto di Alfa Romeo Racing ORLEN per il Campionato di Formula 1 2020, sia il tracciato di Fiorano. La data sarà quella del prossimo 14 febbraio.

Lo shakedown dovrebbe servire a verificare la correttezza degli assemblaggi per poi cominciare la stagione vera e propria durante i test del prossimo 19 febbraio a Barcellona.

Ci si aspetta un’evoluzione della C38

La C39 dovrebbe rappresentare una valida evoluzione della C38 della passata stagione. Inoltre pare potrebbe avere più di qualche punto in comune anche con la Ferrari SF90 del 2019. In ogni caso sembra che il nuovo alloggiamento del propulsore V6 realizzato a Maranello abbia giustificato alcune modifiche negli attacchi e negli accessori. La power unit nel complesso dovrebbe essere più compatta nelle quote.

C’è da dire che lo shakedown a Fiorano nasce da una primordiale data di presentazione ufficiale prevista il 13 febbraio al museo di Arese, ma in quel caso non se ne è fatto più nulla. La livrea ufficiale dovrebbe comunque debuttare direttamente a Barcellona, la C39 che vedremo invece a Fiorano dovrebbe presentare alcune camuffature, e non sarebbe la prima volta.

In ogni caso la carrozzeria della nuova C39 non dovrebbe presentare grosse variazioni rispetto a quanto visto lo scorso anno. Il nuovo title sponsor PKN ORLEN d’altronde possiede colori molti simili a quelli visti sulla C38 lo scorso anno. Ci aspettiamo qualche piccolo accorgimento ma nel complesso tutto dovrebbe rimanere simile a quanto già noto.