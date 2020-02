Alfa Romeo avvia il motore Ferrari della sua C39

Alfa Romeo ha avviato per la prima volta il motore C39, la sua nuova auto per la stagione 2020. Il team ha condiviso un video di 52 secondi che mostra il momento esatto in cui è partita la centralina di Hinwil. Il team ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto dalle 450 persone che hanno lavorato affinché l’auto potesse essere pronta. Alfa Romeo menziona che ci sono volute più di 100.000 ore per finire la macchina, sono stati usati 8.000 disegni e 15.000 parti della macchina sono state trattate.

Il video mostra come ciascuno dei lavoratori è nella sua posizione in attesa che tutto sia pronto per ascoltare il motore C39 per la prima volta. Dopo alcune ispezioni nella parte inferiore della macchina e dopo aver verificato che tutto fosse in ordine, il meccanico responsabile dell’avvio della centralina ha ricevuto il segnale. Di fronte allo sguardo attento di tutti i lavoratori, tra cui Frederic Vasseur, il motore ha iniziato a suonare. Questo è stato il primo passo prima della presentazione ufficiale della nuova auto Alfa Romeo. Il team ha deciso di farlo il 19 febbraio sul Circuit de Barcelona-Catalunya all’inizio dei test pre-stagionali, come è accaduto anche l’anno scorso.

Il team includerà nuovamente Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi nei suoi ranghi. Il team, che è arrivato ottavo nel 2019 al Builders World Championship, cercherà di fare un passo avanti e combattere più in alto nella zona centrale, dove era l’anno scorso prima dell’entrata in vigore del regolamento del 2021. “Una squadra. Due macchine. Centinaia di persone per renderlo possibile. C39 arriverà presto”, ha dichiarato Alfa Romeo.