Ram 1500, 2500 e 3500 conquistano il premio Best Pickup Truck di MotorWeek

MotorWeek ha nominato i Ram 1500, 2500 e 3500 vincitori del premio Driver’s Choice Award 2020 nella categoria Best Pickup Truck. Ogni anno da 39 anni, MotorWeek fa una pausa a metà della sua stagione televisiva per valutare le migliori auto e i migliori pick-up dell’anno dal punto di vista dell’acquirente.

John Davis, creatore e conduttore di MotorWeek, ha affermato: “I pick-up performanti che offrono anche comfort e comodità che si desidera parlano la nostra lingua, e tutto si riduce a un nome: Ram. L’anno scorso abbiamo eletto il Ram 1500 come Drivers’ Choice Pickup Truck per vari motivi, oltre al nuovo motore EcoDiesel, ma quest’anno lo abbiamo abbinato alla nuova gamma Ram Heavy Duty con coppia fino a 1355 nm. Nessuna gamma di pick-up comprende i nostri desideri meglio di quella proposta da Ram“.

Ram 1500, 2500 e 3500: MotorWeek premia la gamma di pick-up del brand americano

Per decretare il vincitore, MotorWeek prende in considerazione le attuali tendenze di acquisto, le innovazioni, il valore e l’affidabilità. Lo scopo di questi primi è quello di creare una guida pratica per l’acquirente che ha intenzione di comperare una nuova auto o un nuovo pick-up.

Reid Bigland, Head of Ram, ha affermato: “In Ram ci concentriamo esclusivamente sulla costruzione dei migliori pick-up e veicoli commerciali sul mercato. Il premio di MotorWeek riconosce questo sforzo. Uno sforzo incessante per offrire maggiore comfort, raffinatezza e valore ai nostri clienti che continua a ripagare mentre i premi e i risultati di vendita continuano a crescere. È una soddisfazione immensa che MotorWeek riconosca i Ram 1500, 2500 e 3500 con il premio Drivers’Choice“.

I pick-up Ram sono i più capaci del segmento

Per il 2020, Ram ha deciso di aggiungere alla gamma del Ram 1500 il nuovissimo motore EcoDiesel V6 che porta con sé la coppia migliore della categoria per quanto riguarda i propulsori diesel (650 nm), oltre alla migliore capacità di rimorchio sempre nel segmento diesel (5698 kg). Grazie al suo serbatoio di carburante da 125 litri, l’autonomia offerta dal pick-up supera i 1600 km. Il 1500 è anche leader nella gestione del carico grazie al suo portellone multifunzione.

I pick-up Ram 2500 e 3500 HD 2020 combinano perfettamente prestazioni e capacità di rimorchio con le caratteristiche più raffinate del segmento. La gamma Heavy Duty del marchio americano propone una capacità di rimorchio di 15.922 kg e una capacità di carico utile di 3484 kg.

Sotto il cofano troviamo il potente motore turbodiesel Cummins I6 con 1355 nm di coppia massima. Presenti anche varie caratteristiche orientate al comfort, nonché materiali di lusso, innovazione e tecnologia.

Sia il Ram 1500 che la gamma HD implementano nell’abitacolo il sistema di infotainment Uconnect 4C con un enorme display touch da 12 pollici disposto verticalmente nella plancia centrale il quale permette di usufruire della funzionalità schermo diviso, dei contenuti esclusivi di SiriusXM e di vedere tutto ciò che viene catturato dalla telecamera a 360°.