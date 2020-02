Jeep Wrangler JPP 20 svelata con nuovi accessori Mopar

Jeep ha deciso di annunciare nelle scorse ore una nuova Wrangler davvero speciale dedicata a tutti coloro che trovano noioso acquistare individualmente tutti gli accessori Mopar.

Per il 2020 (e solo per quest’anno), la casa automobilistica americana metterà a disposizione per gli acquirenti statunitensi un modello con varie componenti Mopar già incluse da poter acquistare. Con il nome di Jeep Wrangler JPP 20 (Jeep Performance Parts 20), lo speciale fuoristrada porta con sé dei nuovi accessori realizzati dal brand di Fiat Chrysler Automobiles.

Jeep Wrangler JPP 20: ecco l’edizione speciale con vari accessori Mopar

Nel comunicato stampa ufficiale emesso da FCA, il capo di Mopar Mark Bosanac ha dichiarato: “La nuova Jeep Wrangler JPP 20 in edizione limitata è un veicolo fuoristrada per gli appassionati. Abbiamo caricato l’iconico veicolo del marchio Jeep con parti Jeep Performance Parts autentiche e provenienti dalla fabbrica, progettate specificamente per affrontare le condizioni più difficili“.

Per poter ordinare una Jeep Wrangler JPP 20 è necessario scegliere un motore e un colore. È possibile optare per il propulsore turbo a 4 cilindri da 2 litri, il V6 da 3.6 litri o il nuovo turbodiesel I6 da 3 litri. Le uniche colorazioni esterne disponibili sono Ocean Blue e White.

Esternamente, è possibile ottenere delle portiere tubolari in acciaio, un paraurti anteriore personalizzato con argano e anelli a D rinforzati, un argano impermeabile, una piastra paramotore anteriore e molto altro ancora. Oltre alle componenti personalizzate, la JPP 20 dispone delle porte originali in alluminio.

Proseguendo, troviamo la bandiera americana sul cofano motore, delle prese d’aria scure sul parafango, grafica JPP sul pannello del lato passeggero, badge JPP in alluminio inciso al laser sul lato del conducente e il bocchettone del serbatoio scuro.

Internamente, invece, la Jeep Wrangler JPP 20 propone sedili in pelle Katzkin con logo JPP ricamato, tappetini Mopar per tutte le stagioni e altro ancora. Come alcuni altri modelli speciali di FCA, anche questo fuoristrada dispone di una sorta di trunk kit. Il marchio americano afferma che ogni kit include un libretto personalizzato e altri cimeli assieme a un credito da utilizzare per le parti accessorie installate in fabbrica.

I proprietari possono scegliere tra un kit di sollevamento da 2 pollici JPP, un kit di illuminazione a LED da 5 e 7 pollici con staffe di montaggio e uno dei cinque tipi di cerchi JPP con quattro diversi pneumatici. I rivenditori possono iniziare ad accettare gli ordini della versione speciale Jeep Performance Parts 20 a partire dal secondo trimestre.