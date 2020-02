Nuova Fiat 500X Sport verrà mostrata al Salone di Chicago 2020

La nuova Fiat 500X Sport verrà esposta durante il Salone di Chicago 2020 che si terrà dall’8 al 17 febbraio. La vettura si basa sul classico design italiano e sullo stile giovanile e sportivo, offrendo però degli equipaggiamenti ancora più personalizzati e un motore turbo avanzato ed efficiente.

Tim Kuniskis, Head of Passenger Cars Brand di Dodge, Ram, SRT, Chrysler e Fiat in FCA Nord America, ha dichiarato: “La nostra Fiat 500X con design italiano e divertente da guidare è l’unico veicolo della sua categoria che viene fornito con trazione integrale standard e propone un consumo di 12,75 km/l. Con la potenza del motore turbo standard, la Fiat 500X Sport rappresenta una nuova e rinfrescante alternativa in uno dei segmenti più in rapida crescita nel settore“.

Nuova Fiat 500X Sport: il crossover sportivo farà la sua apparizione al Salone di Chicago 2020

Oltre all’esclusivo nuovo colore esterno Rosso Rovente, la Fiat 500X Sport 2020 propone una serie di dettagli esterni tra cui la fascia anteriore e quella posteriore, le modanature laterali dello stesso colore della carrozzeria e il badge Sport posizionato sul cruscotto anteriore. I fari a LED offrono una maggiore visibilità in tutte le condizioni e sono abbinati ai fari fendinebbia sempre a LED che nel complesso creano un aspetto sportivo e singolare.

Gli inserti esterni scuri presenti sugli specchietti retrovisori esterni, sulle maniglie delle portiere e sul telaio della targa posteriore ne caratterizzano l’aspetto. I nuovi cerchi in alluminio da 18″ sono disponibili di serie e, per la prima volta su una 500X, possono essere sostituiti con un set da 19″, abbinati a degli pneumatici Michelin CrossClimate per tutte le stagioni.

La sua inconfondibile presenza si completa con il doppio terminale di scarico cromato. La Fiat 500X offre un’ampia selezione di colori. Oltre all’esclusivo Rosso Rovente, infatti, è possibile optare per Bianco, Nero, Grigio Moda e Blu Italia. Per quanto riguarda l’abitacolo, la nuova 500X Sport si distingue per le finiture scure presenti sul soffitto, sulle portiere e sulle cornici della plancia centrale.

Il nuovo volante è rifinito in pelle Techno con cuciture rosse realizzate a mano e inserti in alcantara. Quest’ultimo è caratterizzato anche da paddle per garantire un’esperienza di guida ancora più sportiva. Gli interni si completano con nuovi ed esclusivi sedili Sport in tessuto e vinile con logo 500 ricamato in grigio.

Sotto il cofano troviamo l’ultima variante del motore turbo MultiAir III da 1.3 litri abbinato a un cambio automatico a 9 marce e alla trazione integrale. Infine, la nuova Fiat 500X Sport vanta oltre 70 funzioni di sicurezza tra cui il cruise control adattivo, oltre al sistema di infotainment Uconnect 4 con display touch da 7 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto.