Ferrari aumenta il suo investimento in F1 in vista del 2021

Ferrari ha annunciato un aumento degli investimenti per il progetto di Formula 1. La società è consapevole delle grandi sfide poste dalla nuova era dello sport e ha deciso di aumentare le spese per prepararsi alla lotta. Il direttore esecutivo della Ferrari, Louis Camilleri, ha sottolineato l’impegno della sua azienda nel suo progetto di Formula 1. Camilleri afferma di essere pronto ad aumentare il budget per il Grand Circus per prepararsi bene alla nuova era dello sport, che inizierà nel 2021.

“Quest’anno sarà piuttosto critico. La nostra ambizione, come sempre, è cercare di vincere, quindi continueremo a investire nelle nostre infrastrutture, risorse e tecnologie mentre continuiamo a sviluppare l’auto del 2020 e la stagione avanza”, ha dichiarato Camilleri a La Gazzetta dello Sport.

Il fatto che il massimale di bilancio non arrivi fino al 2021 sta facendo sì che molte squadre stanzino il doppio delle risorse per il loro progetto quest’anno per prepararsi a “stringere le cinture” la prossima stagione. Camilleri sostiene che il progetto 2021 ha bisogno di investimenti adesso, quindi fornirà al team più denaro.

“Le nuove regole tecniche che arriveranno nel 2021 comporteranno lo sviluppo di un’auto molto diversa, che richiederà ulteriori risorse e spese quest’anno . Ci sarà una significativa crescita degli investimenti ” , annuncia il numero uno della Ferrari.

