Mattia Binotto ritiene che la rivalità tra i piloti della Ferrari sia un “vantaggio”

Mattia Binotto ritiene che la competitività tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel possa fare bene alla Ferrari nella sua ricerca di un successo in Formula 1 nel 2020. Il capo squadra del cavallino rampante sa che entrambi vogliono essere il pilota numero uno del team e crede che questo migliorerà la Ferrari. “Se guardo i due piloti al momento e come si comportano insieme, funziona molto bene”, ha detto Binotto a Motorsport.com.

“C’è uno spirito di sana rivalità che è positivo per la squadra. Tra i due, nonostante tutte le polemiche che leggiamo spesso sui giornali, non c’è nessun problema. In realtà è l’opposto. È una buona formazione di piloti ma anche abbastanza diversa in termini di esperienza e di guida. Per noi, questo è un vantaggio.” La Ferrari ha un buon equilibrio tra esperienza e giovinezza nella sua formazione di piloti e sarà interessante vedere quale sarà il pilota numero uno nel 2020. Vedremo dunque se il team principal del cavallino rampante avrà avuto ragione ad essere così contento dei suoi piloti.

