Alfa Romeo Giulietta: ecco l’offerta di febbraio, si parte da 16,900 Euro

In attesa della fine della produzione, che secondo gli ultimi rumors dovrebbe essere fissata per la prossima primavera per liberare spazio a Cassino dove dovranno iniziare i lavori di pre-produzione del D-SUV Maserati, continuano le promozioni per l’Alfa Romeo Giulietta. Chi è interessato all’acquisto della segmento C del marchio italiano ha la possibilità di sfruttare prezzi particolarmente contenuti con buoni affari per le vetture in pronta consegna.

Per il mese di febbraio, infatti, Alfa Romeo ha annunciato extra-bonus sino a 10 mila Euro rispetto al prezzo di listino per le unità in pronta consegna dell’Alfa Romeo Giulietta. A seconda della disponibilità in concessionaria, potrebbe quindi essere il momento giusto per acquistare la segmento C di casa Alfa Romeo ad un prezzo decisamente conveniente.

Alfa Romeo Giulietta: l’offerta con finanziamento di febbraio

Tra le soluzioni promozionali proposte per il mese di febbraio per chi vuole acquistare una nuova Alfa Romeo Giulietta segnaliamo la possibilità sfruttare un particolare finanziamento che permette di acquistare la vettura a partire da 16.900 Euro con uno sconto extra di 2 mila Euro rispetto al normale prezzo promozionale.

Il finanziamento proposto da Alfa Romeo per la sua Giulietta prevede un anticipo di 5.070 Euro e 60 rate mensili con un importo di 249 Euro. Questa promozione non prevede rate finali per l’acquisto della vettura. Considerando tutte le spese e gli interessi del finanziamento, il totale dovuto dal cliente per l’acquisto della Giulietta è di 20.010‬ Euro. Rispetto al mese scorso (a gennaio c’era un promo con anticipo zero) c’è un risparmio di oltre 2 mila Euro sulla spesa totale per l’acquisto della segmento C.

Da notare che i prezzi indicati si riferiscono alla Giulietta in allestimento base abbinata al motore 1.4 turbo benzina da 120 CV. La gamma della Giulietta include diversi allestimenti più ricchi e completi e molti pack di accessori per personalizzare ulteriormente la vettura. Dando uno sguardo ai modelli disponibili in pronta consegna potrebbe essere facile individuare offerte particolarmente vantaggiose per acquistare la segmento C in una versione più accessoriata ed ad un prezzo più conveniente.

Ricordiamo che la Giulietta è disponibile anche con il motore 1.4 turbo diesel da 120 CV (abbinabile anche al cambio automatico) e nel più completo allestimento Veloce, la versione “sportiva” della segmento C che può contare sulla spinta del motore 2.0 turbo diesel da 170 CV e su di una dotazione orientata alla sportività.

Con la fine della produzione oramai sempre più vicina, non ci saranno ulteriori aggiornamenti per la gamma dell’Alfa Romeo Giulietta. La segmento C resterà in concessionaria ancora per diversi mesi senza registrare novità di rilievo (a meno di improbabili sorprese). Al momento, non è prevista una nuova generazione per la Giulietta che verrà sostituita dall’Alfa Romeo Tonale, il C-SUV pronto ad entrare in produzione sul finire del 2020 nello stabilimento di Pomigliano d’Arco.