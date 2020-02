Ferrari 275 GTB Competizione e 126 C3 all’asta al salone Rétromobile 2020

Anche quest’anno, in occasione del salone Rétromobile 2020, Artcurial Motorcars terrà un’asta dove metterà a disposizione una selezione di auto storiche che sono in cerca di un nuovo proprietario. La vendita si terrà esattamente venerdì 7 febbraio 2020 presso il Paris Expo Porte de Versailles.

Fra i veicoli attesi all’asta ci saranno due del cavallino rampante: una Ferrari 275 GTB Competizione e una Ferrari 126 C3. La 275 GTB Competizione è un esemplare del 1965 con telaio n°6785. Tale veicolo ha partecipato altre 40 gare internazionali tra il 1965 e il 1968 fra cui rally, corse in pista e sfide in salita.

Ferrari: Artcurial Motorcars proporrà all’asta due icone del passato di Maranello

In aggiunta, questa GTB Competizione è apparsa sulla copertina dell’Annuario Ferrari del ‘66 in seguito alla vittoria conquistata nella classe GT della 1000 km di Monza dello stesso anno. Negli ultimi vent’anni, questa 275 GTB Competizione è stata custodita dal suo precedente proprietario e tenuta in ottimo stato.

Per quanto riguarda la Ferrari 126 C3, si tratta di una monoposto di Formula 1 datata 1983 che appartiene alla prestigiosa collezione Manoir de l’Automobile a Lohéac. Questo esemplare debuttò in pista occasione del campionato di F1 del 1983 con alla guida i piloti Patrick Tambay e René Arnoux. Grazie a quest’ultimo, la vettura riuscì a conquistare i Gran Premi di Germania e Olanda.

Oltre alle due Ferrari, Artcurial Motorcars proporrà, al salone Rétromobile 2020, altre auto d’epoca molto interessanti come una Mercedes-Benz 710 SS Sport Tourer del 1929 allestita da Fernandez & Darrin, una Delahaye 135S del 1936 con telaio n°46625, una DB Le Monstre 1 del ‘59, una Ford Mustang GT Coupé Hardtop del 1967, una Lamborghini Countach LP400 del 1977 e tante altre ancora.