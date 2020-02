Jeep Gladiator: grande successo per lo spot con Bill Murray

Sono arrivati ​​i risultati annuali degli USA TODAY Ad Meter e lo spot ” Groundhog Day ” del marchio Jeep, con Bill Murray e Jeep Gladiator, si è classificato al primo posto tra tutti i 62 spot disponibili per le classifiche. USA Today’s Ad Meter è un sondaggio annuale condotto sugli spot televisivi di USA Today in un sondaggio online dal vivo sugli spot trasmessi durante il Super Bowl.

Oltre al riconoscimento USA Today Ad Meter, “Groundhog Day” è stato classificato da Adweek come lo spot numero uno nel Super Bowl nel 2020 e Advertising Age ha assegnato allo spot un punteggio di “cinque palloni “, uno dei soli quattro marchi a ricevere il massimo. Su tutti i canali digitali e sociali del marchio Jeep, il video è stato visto 85.020.893 volte dal momento in cui è stato lanciato alle 6:00 ET da domenica 2 febbraio a martedì 4 febbraio alle 6:00 ET .

Inoltre, le visite a Jeep.com sono aumentate del 50 per cento domenica 2 febbraio rispetto alla media giornaliera di gennaio. Inoltre, le visite alla pagina di destinazione del veicolo di Jeep Gladiator di domenica 2 febbraio sono aumentate del 261% rispetto alla media giornaliera di gennaio, arrivando al secondo volume più alto dopo la rivelazione del veicolo del novembre 2018 al Los Angeles Auto Show.

Anche gli LFA di Jeep Gladiator sono aumentati del 96% il giorno del Big Game, il 2 febbraio. Attraverso i canali digitali e sociali del marchio Jeep, tra cui YouTube, Facebook , Instagram e Twitter , il marchio ha ricevuto 132K interazioni e il video di “Groundhog Day” ha registrato 91.775 citazioni.