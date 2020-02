Jeep crea una promozione molto interessante in Brasile

Il marchio Jeep lo scorso sabato ha lanciato in Brasile una importante campagna che invita 30 vincitori ad esplorare lo Jeep Spirit in 30 destinazioni in Brasile. Inoltre, ogni vincitore riceverà anche un smartwatch Apple come regalo da Jeep Nation, il club di relazioni e benefici del marchio. Per partecipare alla promozione, basta trovare i codici distribuiti su diversi punti di contatto del marchio, fare un giro di prova, registrarsi sul sito Web, scegliere un posto dove viaggiare e sperare di essere uno dei fortunati.

“Jeep ha costruito la sua storia sulla base di quattro pilastri: libertà, avventura, passione e autenticità. Con 79 anni di storia, abbiamo consolidato una tradizione che rafforza lo spirito di Jeep in diversi modi. Per condividere questo intero universo e offrire esperienze eccellenti ai nostri consumatori, presentiamo la campagna “Destination Jeep” con il concetto “Meglio che vedere, è vivere”. Con una strategia integrata che coinvolge diverse piattaforme online e offline, incoraggiamo le persone a godersi lo stile di vita Jeep e a trasformare i loro sogni in realtà. La promozione ha 30 destinazioni permettendo ad ognuno di costruire la propria storia in un modo unico ”, afferma Frederico Battaglia, direttore del Brand Marketing Communication presso FCA per l’America Latina.

La promozione, che durerà fino al 25 aprile, è aperta al pubblico e premia i vincitori con viaggi in luoghi come Fernando de Noronha (PE), Trancoso (BA) e Álter do Chão (PA). La campagna include una strategia a 360º con pezzi pubblicitari creati in collaborazione con l’agenzia F.biz, che coprono film per canali TV aperti e chiusi da 30 “e 15”; inserimenti in programmi di informazione e programmazione di emittenti televisive; azioni specifiche e con influencer nei social media sviluppati per il digitale; OOH e supporti per layette per i concessionari, oltre alle interazioni guidate da CRM (Customer Relationship Management) in collaborazione con Jeep Nation.

Per quanto riguarda invece le iniziative offline, Jeep in collaborazione con F.biz ha creato un film che mostra attraverso una narrazione come il passaggio dal visivo al reale può avere un impatto. Lanciata questo sabato (1 ° febbraio), la prima produzione di 30´´ racconta la vita di un giovane che, da bambino, immaginava avventure a bordo di una Jeep in luoghi paradisiaci. Anni dopo realizza questa aspirazione viaggiando a bordo dell’auto che sognava da bambino. Il film sarà proiettato su Rede Globo, Band e canali a pagamento come TNT, A&E, GloboNews, GNT e Multishow.