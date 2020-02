Honda è molto più avanti della Ferrari in termini di sviluppo secondo Mercedes

La scommessa della Red Bull Racing per utilizzare il motore Honda nel 2019 ha dato i suoi frutti e sembra che le cose saranno positive anche nel 2020. Secondo Andy Cowell, responsabile dello sviluppo del motore in Mercedes, la società giapponese sta sviluppando il suo motore anche più velocemente della Ferrari . “Honda è il produttore che si è sviluppato di più quest’anno, sono molto più avanti della Ferrari quando si tratta del loro livello di sviluppo”, ha dichiarato Cowell nelle scorse ore a Motorsport Magazine.

“La Red Bull può realizzare auto vincitrici del campionato, Max Verstappen è straordinario e la Honda … l’investimento che fanno è enorme, così come la loro dedizione. Questo può essere visto anche sul posto di lavoro. Puoi vedere che la struttura è lì e che sono state fatte delle buone scelte. Sarà molto eccitante! ” Red Bull e Honda sono contenti della loro prima stagione di lavoro insieme e sperano che il 2020 porti ancora più successo per loro in Formula 1. Vedremo dunque se Andy Cowell avrà avuto ragione.

